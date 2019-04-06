بيراميدز في صدام مرتقب اليوم مع الإسماعيلي..تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع

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يستعد فريق بيراميدز لملاقاة ضيفه فريق الإسماعيلي في مساء اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والإسماعيلي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة بيراميدز والإسماعيلي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الإسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجديِ أفشة / عبد الله السعيد.

خط الهجوم: كارلوس كينو / عمر خريبين / جون.

المدير الفني: الأرجنتيني رامون دياز.

ويسعى فريق بيراميدز لمواصلة حصد الانتصارات من أجل الضغط بقوة على كلاً من ثنائي المقدمة الأهلي والزمالك، مما قد يُعزز من حظوظه في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز أو على الأقل ضمان التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

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