عاجل: سعد سمير يتعرض لإصابة قوية ويُغادر مباراة الأهلي وصن داونز

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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى صدمة قوية للغاية اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019، وذلك على هامش مباراته التي تُجرى حالياً مع مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث فقد فريق الأهلي خدمات مدافعه سعد الدين سمير منذ الدقيقة العشرين من عمر المباراة، وذلك بسبب إصابة قوية للغاية تعرض لها عقب التحامه العنيف مع حارس مرمى فريق صن داونز.

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وبناءً على تعليمات الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي، اضطر الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي إلى إخراج المدافع سعد الدين سمير من المباراة مباشرة، ومن ثم إشراك المدافع ياسر إبراهيم بدلاً منه.

ويُقدم فريق الأهلي بعد مرور 27 دقيقة من المباراة واحدة من أسوأ مبارياته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ، علماً بأن فريق صن داونز نجح في التقدم في النتيجة بهدفين مقابل لا شيء حتى الآن.

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