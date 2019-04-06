تشكيل يوفنتوس وميلان المتوقع في مباراة الكلاسيكو اليوم بالدوري الإيطالي

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يشهد ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق يوفنتوس ضيفه وغريمه التقليدي فريق ميلان في مباراة كلاسيكو كرة القدم الإيطالية، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وميلان تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة الكلاسيكو اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ميلان:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / فيديريكو بيرنارديسكي / مويس كين.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ميلان المتوقع في مباراة الكلاسيكو اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: أندريا كونتي / ماتيو موساكيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: لوكاس بيليا / فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: كريستوف بياتيك.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

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