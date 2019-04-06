الأهلي يتعرض لخسارة تاريخية أمام صن داونز ويقترب من توديع دوري أبطال أفريقيا

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تعرض فريق الأهلي إلى خسارة تاريخية خارج أرضه على يد مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 في مدينة بريتوريا على أرض دولة جنوب أفريقيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق صن داونز في المباراة كلاً من اللاعب ثيِمبا زواني في الدقيقة الرابعة عشر، إضافة إلى اللاعب واين أرندسيِ في الدقيقة الرابعة والعشرين، وأيضاً اللاعب ريكاردو ناسيمنتو في الدقيقة السابعة والأربعين من ركلة جزاء.

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كما أضاف اللاعب جاستون سيرينو الهدف الرابع في الدقيقة الثانية والستين، وأخيراً سجل اللاعب باكامانيِ ماهلامبي الهدف الخامس والأخير لمصلحة فريقه صن داونز.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 / 2019 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في مطلع الأسبوع المقبل وتحديداً في يوم السبت القادم الموافق 13 ابريل 2019 على أرض جمهورية مصر العربية.

ومن المؤكد أن حظوظ فريق الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة باتت شبه معدومة تماماً، حيث يحتاج المارد الأحمر إلى تسجيل 6 أهداف مقابل لا شيء في مباراة الإياب من أجل قلب الطاولة على فريق صن داونز، مما يجعل مهمة فريق الأهلي شبه مستحيلة.

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