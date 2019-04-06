عقوبات قاسية على لاعبي الأهلي بعد “فضيحة” صن داونز بدوري الأبطال

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 أن عقوبات قاسية للغاية سوف تكون في انتظار جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد الخسارة التاريخية التي تعرض لها المارد الأحمر اليوم على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

حيث أكد المصدر أن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سوف يُطبق أقصى عقوبة ممكنة في لائحة النادي الأهلي على اللاعبين، وذلك بسبب الخسارة المُذلة التي تعرض لها الفريق اليوم في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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كما شدد المصدر أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي غاضب بشدة من مستوى فريق الأهلي في مباراة اليوم، وخاصة وأن لاعبي فريق الأهلي ظهروا طوال المباراة بدون أي روح قتالية على الإطلاق.

وكان المارد الأحمر قد تعرض إلى خسارة تاريخية خارج أرضه بخماسية نظيفة على يد مضيفه فريق صن داونز، وذلك ضمن مباراة الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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