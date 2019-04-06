وائل جمعة: الأهلي ظهر أمام صن داونز بدون مدرب أو روح والهزيمة عار على اللاعبين

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فتح النجم المصري وائل جمعة مدافع النادي الأهلي سابقاً النيران اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد الخسارة التاريخية التي تعرض لها المارد الأحمر على يد مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات له اليوم السبت عقب نهاية المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، أكد النجم المصري السابق وائل جمعة أن فريق الأهلي ظهر في مباراة اليوم أمام فريق صن داونز بدون أي روح قتالية على الإطلاق، وهي السمة التي كان يتسم بها المارد الأحمر طوال تاريخه.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم السابق وائل جمعة إلى أن الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي هو من يتحمل مسؤولية هذه النتيجة الكارثية في المقام الأول، وذلك بسبب تحضيره السيء للمباراة إضافة إلى عدم تعامله بشكل جيد مع مجريات المباراة.

كما شدد أيضاً الكابتن وائل جمعة في تصريحاته على أن الهزيمة التاريخية لفريق الأهلي تُعتبر بمثابة العار على اللاعبين الذين شاركوا في المباراة، وخاصة وأن جميع اللاعبين لم يكن لديهم أي عذر على الإطلاق بعد الراحة التي حصلوا عليها في المباراة الماضية أمام فريق الاتحاد السكندري.

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