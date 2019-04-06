أول رد فعل من مارتن لاسارتي بعد الخسارة التاريخية أمام صن داونز

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قام الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على الخسارة التاريخية التي تعرض لها فريقه، والتي جاءت خارج أرضه على يد مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات له عقب نهاية مباراة الأهلي وصن داونز، حرص المدير الفني الأوروغوياني أولاً على توجيه الاعتذار إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بسبب الخسارة التاريخية التي تعرض لها المارد الأحمر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلى أن فريقه قدم اليوم مباراة سيئة للغاية على كافة المستويات، مما كان سبباً في تعرضه إلى هذه الهزيمة القاسية على يد فريق صن داونز.

كما شدد أيضاً المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي على أن فريقه يجب عليه الآن العمل بجهد أكبر إضافة إلى التركيز على المرحلة القادمة، وذلك حتى لا يضيع مجهود الفريق أيضاً في مسابقة الدوري المصري الممتاز مثلما حدث في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ولا يزال فريق الأهلي يمتلك فرصة التعويض في مباراة الإياب الأسبوع المقبل على أرضه ووسط جماهيره، إلا أن الجميع يُدرك جيداً أن المارد الأحمر بات في حاجة لمعجزة تاريخية لم يسبق لها مثيل من أجل ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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