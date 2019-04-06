خاص..استمارة 6 لمارتن لاسارتي بأمر الخطيب بعد نهاية الموسم بسبب “نكسة” صن داونز

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أوضح مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قرر عدم تجديد الثقة في الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بعد الخسارة التاريخية أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

حيث أشار المصدر إلى أن الكابتن محمود الخطيب سوف يعقد اجتماعاً عاجلاً في المقام الأول مع الجهاز الفني لفريق الأهلي بالكامل عقب عودة بعثة المارد الأحمر مباشرة من دولة جنوب أفريقيا.

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كما أضاف المصدر أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب يرغب في معرفة الأسباب وراء المستوى الباهت الذي ظهر به فريق الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق صن داونز، وخاصة وأن كافة سبل الراحة قد توفيرها لعناصر الفريق من خلال السفر على متن طائرة خاصة تجاه دولة جنوب أفريقيا.

وقد أكد المصدر أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب لن يقوم بإقالة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلا مع نهاية الموسم الحالي، وذلك حتى لا ينهار فريق الأهلي في بقية مشواره في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

ولا يزال فريق الأهلي يُنافس بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى مسابقة كأس مصر، فيما تبقى لديه آمال ضعيفة للغاية قبل موعد مباراة الإياب أمام فريق صن داونز.

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