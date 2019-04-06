تعليق ناري من تركي آل الشيخ بعد خسارة الأهلي التاريخية أمام صن داونز

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قام المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بالتعليق في مساء اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على الخسارة التاريخية التي تعرض لها فريق الأهلي، والتي جاءت على يد مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث كتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي: “لابد للحق أن يظهر لو بعد حين، قلنا الكلام من الأول من محبة”.

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ويأتي ذلك التعليق من جانب المستشار تركي آل الشيخ في ظل العلاقة السيئة بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وخاصة بعدما ساهم الأخير في شن جماهير القلعة الحمراء هجوم شرس بشكل دائم على المستشار تركي آل الشيخ طوال الموسم الحالي.

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