مدرب الزمالك: هدفنا الفوز على حسنية أغادير في ملعبه والغيابات لن تؤثر علينا

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تحدث السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مساء اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق حسنية أغادير المغربي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

فمن خلال تصريحات له في مساء اليوم السبت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدير الفني السويسري كريستيان جروس أن فريقه سوف يخوض المباراة من أجل الفوز دون سواه، وذلك على الرغم من أمام فريق حسنية أغادير على أرضه ووسط جماهيره.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني السويسري كريستيان جروس إلى أن فريقه يُعاني من بعض الغيابات المؤثرة قبل هذه المباراة، والتي تتمثل تحديداً في غياب كلاً من الثنائي فرجاني ساسي إضافة إلى حميد أحداد، مشدداً في الوقت ذاته على أن فريق الزمالك دائماً ما يكون لديه البديل الجاهز.

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