أول رد فعل من “محمد أبو تريكة” بعد خسارة الأهلي التاريخية أمام صن داونز

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حرص الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي على التعليق في مساء اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على الخسارة التاريخية التي تعرض لها المارد الأحمر، والتي جاءت خارج أرضه على يد مضيفه فريق صن داونز على أرض دولة جنوب أفريقيا في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث كتب الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي: “أشتاق إلى النادي الأهلي كل يوم، ولكن اليوم أشد اشتياقاً إليه”.

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كما أضاف أيضاً: “نحن نحب ونعشق النادي لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة، النادي الأهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم، نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الأهلي”.

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