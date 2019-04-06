برشلونة يحسم القمة بثنائية في مرمى أتلتيكو مدريد ويقترب رسمياً من لقب الليغا

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حسم فريق برشلونة لقاء القمة عقب فوزه المثير على حساب ضيفه فريق أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من النجم الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة الخامسة والثمانين، إضافة إلى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة السادسة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق برشلونة رصيده إلى 73 نقطة معززاً موقعه في صدارة جدول الترتيب، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق أتلتيكو مدريد عند 62 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب أي بفارق 11 نقطة كاملة عن المتصدر.

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