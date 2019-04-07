موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير في كأس الكونفدرالية اليوم الأحد 7/4/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق حسنية أغادير المغربي في مساء اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 على ملعب أغادير على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق كرة القدم العربية، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وحسنية أغادير قبل هذه المباراة المرتقبة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

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موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق حسنية أغادير المغربي في مساء اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 على ملعب أغادير على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وحسنية أغادير تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير، سوف تكون مباراة الزمالك وحسنية أغادير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الزمالك وحسنية أغادير

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق حسنية أغادير في مساء اليوم في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو الخروج بأي نتيجة إيجابية أخرى على أقل تقدير قبل موعد مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

ومن المؤكد أن مهمة فريق الزمالك سوف تكون في غاية الصعوبة في مباراة اليوم، وخاصة وأن الفريق المنافس لديه طموحات كبيرة للغاية بعد تخطيه مرحلة دور المجموعات بشق الأنفس في الجولة السادسة والأخيرة.

ولا شك أن لاعبي فريق الزمالك سوف يُحاولوا أيضاً تجنب السيناريو الكارثي الذي حدث في يوم أمس السبت مع فريق الأهلي ممثل كرة القدم المصرية الوحيد في الدور ربع النهائي من النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث تعرض المارد الأحمر إلى خسارة تاريخية خارج أرضه على يد مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، مما جعل مهمته مستحيلة في مباراة الإياب بالرغم من المؤازرة الجماهيرية الكبيرة المتوقع حضورها من أجل مساندة فريق الأهلي.

وبالتالي فإن فريق الزمالك بات يعلم جيداً أن بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، سوف تُحسم بداية من مباراة الذهاب وليس فقط في مباراة الإياب على الأراضي المصرية.

ويأمل عشاق نادي الزمالك أن يُواصل فريقهُم مشواره بنجاح في الموسم الحالي، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد القاري، علماً بأن فريق الزمالك لا يزال يُنافس على الثلاثية قبل أشهر قليلة فقط من موعد نهاية الموسم.

وهو الأمر الذي يُعتبر مميزاً للغاية، وذلك نظراً لأن فريق الزمالك كان دائماً ما يُخيب آمال جماهيره، من خلال الخروج خالي الوفاض بدون أي لقب على الإطلاق طوال السنوات الماضية.

أما على الجانب المقابل، يدخل فريق حسنية أغادير مباراة اليوم المرتقبة أمام ضيفه فريق الزمالك، وهو عازماً على صناعة التاريخ من خلال محاولة تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في شباك الفارس الأبيض.

ولا شك أن الدعم الجماهيري سوف يكون له دور هام للغاية بالنسبة إلى فريق حسنية أغادير، علماً بأن الفريق المغربي يعلم جيداً أن فشله في تحقيق الانتصار في مباراة الليلة سوف يعني مباشرة إقصائه بنسبة كبيرة من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

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