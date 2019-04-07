تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام حسنية أغادير بكأس الكونفدرالية

يشهد ملعب أغادير على أرض دولة المغرب في مساء اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق حسنية أغادير المغربي ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وحسنية أغادير تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة الزمالك وحسنية أغادير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

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وإليكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق حسنية أغادير:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمد إبراهيم.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

ويفتقد فريق الزمالك في مباراة الليلة لبعض عناصره الأساسية سواء بسبب الإصابة أو لأسباب فنية، حيث يغيب عن صفوف الفارس الأبيض كلاً من: فرجاني ساسي / حميد أحداد / محمود عبد المنعم كهربا / أيمن حفني.

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