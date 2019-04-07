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أرسِنال في صدام مرتقب اليوم مع إيفرتون بالدوري الإنجليزي..تعرف على تشكيل أرسنال المتوقع

شادي عادل شادي عادل
7 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
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لاكازيت ضد ريتشارليِسون - أرسنال ضد إيفرتون
لاكازيت ضد ريتشارليِسون - أرسنال ضد إيفرتون
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يستعد فريق أرسنال لملاقاة مضيفه فريق إيفرتون اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 على ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة 15:05 عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 16:05 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 17:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أرسِنال وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال وإيفرتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

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وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إيفرتون:

  • حراسة المرمى: لينو.
  • خط الدفاع: شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.
  • خط الوسط: مايتلاند نايلز / تشاكا / لوكاس توُريرا / سياد كولاسيناك.
  • خط الهجوم: مسعود أوزيل / بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.
  • المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

ويُدرك فريق أرسنال جيداً مدى أهمية فوزه في مباراة اليوم، وذلك من أجل الانفراد بالمركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مما سوف يُعطي الفريق حافزاً قبل ملاقاة فريق نابولي الإيطالي في إطار الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي.

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