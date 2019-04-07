تشكيل النجم الساحلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الهلال بكأس الكونفدرالية

يستعد فريق النجم الساحلي التونسي لملاقاة ضيفه فريق الهلال السوداني في مساء اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 على الملعب الأولمبي في مدينة سوسة الساحلية على أرض دولة تونس، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النجم الساحلي والهلال تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة النجم الساحلي والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

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وإليكم الآن تشكيل فريق النجم الساحلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الهلال:

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي.

خط الدفاع: زياد بوغطاس / بن عزيزة / علي الجمل.

خط الوسط: كريم العواضي / محمد أمين بن عمر / ماهر الحناشي / إيهاب المساكني / داروين غونزاليس / ياسين الشيخاوي.

خط الهجوم: حسام حاج هاسن.

المدير الفني: الفرنسي روجيه لومير.

ويأمل فريق النجم الساحلي مواصلة مسيرته المميزة في الموسم الحالي، وخاصة بعدما نجح في التأهل إلى الدور النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال في الفترة الماضية.

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