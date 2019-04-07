اتحاد الكرة يرفض نهائياً تأجيل المباريات المحلية للأهلي والزمالك بسبب أفريقيا

أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين قد رفضت نهائياً فكرة تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك المحلية في الأسبوع الحالي لوقت لاحق بسبب المشاركة الأفريقية لقطبي الكرة المصرية.

حيث أشار المصدر إلى أن الساعات الماضية شهدت بعض المحاولات غير الرسمية من جانب بعض الأطراف سواء من النادي الأهلي أو حتى من نادي الزمالك، وذلك من أجل تأجيل المباراة المجدولة لكلاهما في منتصف الأسبوع الحالي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما أضاف المصدر أيضاً أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لن يوافق تحت أي ظرف من الظروف على تأجيل أي مباراة أخرى محلية حتى نهاية الموسم، وذلك بسبب ضيق الوقت قبل انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019.

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ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق مصر المقاصة في يوم الأربعاء المقبل، بينما سوف يواجه فريق الزمالك مضيفه فريق المصري البورسعيدي في يوم الخميس الذي يليه مباشرة، على أن يستكمل كلاً من الأهلي والزمالك مشوارهما في المسابقات الأفريقية في مطلع الأسبوع المقبل مباشرة.

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