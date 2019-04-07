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أخبار الرياضة

الحزن يُخيم على بعثة الأهلي فور وصولها اليوم إلى مطار القاهرة الدولي

شادي عادل شادي عادل
7 أبريل، 2019
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فريق الأهلي
فريق الأهلي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صباح اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 إلى مطار القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة قادمة من دولة جنوب أفريقيا، وذلك عقب الخسارة التاريخية التي تعرض لها المارد الأحمر على يد مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

حيث استقبلت شباك فريق الأهلي خمسة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مما جعله على مشارف الإقصاء من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في الموسم الحالي.

وظهرت ملامح الحزن بشكل واضح للغاية على كافة عناصر بعثة فريق الأهلي سواء اللاعبين أو حتى الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وخاصة وأن أكبر المتشائمين لم يكن يتوقع هذه النتيجة على الإطلاق.

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ومن المقرر أن يعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً عاجلاً مع الجهاز الفني لفريق الأهلي اليوم الأحد، وذلك من أجل معرفة أسباب تعرض المارد الأحمر إلى هذه الخسارة التاريخية، إضافة إلى حسم مصير المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي مع فريق الأهلي.

ومن جانب اللاعبين، سوف يحصل الجميع اليوم على راحة سلبية من أجل تفادي الإرهاق، على أن يعود الفريق لأجواء التدريبات الجماعية انطلاقاً من صباح يوم غداً الإثنين استعداداً للمباراة القادمة أمام فريق مصر المقاصة.

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