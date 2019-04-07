محمد فضل يكشف تفاصيل قرعة مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019

كشف الكابتن محمد فضل مدير النسخة القادمة لمسابقة كأس أمم أفريقيا اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 عن بعض التفاصيل الهامة، وذلك بخصوص مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس أمم أفريقيا بعد أيام قليلة في محافظة الجيزة تحت سفح الأهرامات.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأحد لقناة “أون سبورت”، أكد الكابتن محمد فضل أن بعض الفعاليات المصاحبة لعملية القرعة سوف تنطلق بداية من الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على أن تنطلق مراسم القرعة بشكل رسمي بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد فضل إلى أن قرعة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا سوف يكون حاضراً بها بعض أساطير كرة القدم الأفريقية، إضافة إلى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأيضاً أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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كما شدد أيضاً الكابتن محمد فضل في تصريحاته على أنه قد تم تحديد تذاكر بعض مباريات النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، على أن يتم طرحها عبر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم انطلاقاً من يوم 15 أبريل 2019 وحتى يوم 20 أبريل 2019.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن محمد فضل أن اللجنة المنظمة قامت بتخفيض أسعار التذاكر نوعاً ما حتى تكون ملائمة للجميع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التميمة الخاصة بالنسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا سوف يتم الكشف عنها في نهاية شهر أبريل الحالي.

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