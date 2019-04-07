التصنيف النهائي لقرعة كأس أمم أفريقيا 2019..مصر وتونس في التصنيف الأول

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 عن التصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

حيث أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن التصنيف النهائي للمنتخبات ال24 المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، قد تم اعتماده بعد إِزالة نتائج المنتخبات التي شاركت في النسخة الماضية من مسابقة كأس العالم روسيا 2018 أو حتى التصفيات المؤهلة للمونديال.

كما أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أيضاً أن اعتماده في التصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، جاء بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شهر مارس الماضي من العام الحالي 2019.

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وإليكم الآن التصنيف النهائي لجميع المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م:

التصنيف الأول: منتخب مصر / منتخب تونس / منتخب غانا / منتخب كوت ديفوار / منتخب الكاميرون / منتخب السنغال.

التصنيف الثاني: منتخب المغرب / منتخب الجزائر / منتخب نيجيريا / منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية / منتخب مالي / منتخب غينيا.

التصنيف الثالث: منتخب جنوب أفريقيا / منتخب أنجولا / منتخب أوغندا / منتخب غينيا بيساو / منتخب زيمبابوي / منتخب بوروندي.

التصنيف الرابع: منتخب موريتانيا / منتخب بنين / منتخب ناميبيا / منتخب مدغشقر / منتخب كينيا / منتخب تنزانيا.

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