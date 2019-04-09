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تشكيل مانشستر سيتي وتوتنهام المتوقع في مباراة اليوم بدوري أبطال أوروبا

شادي عادل شادي عادل
9 أبريل، 2019
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أجويرو ضد كين - مانشستر سيتي ضد توتنهام
أجويرو ضد كين - مانشستر سيتي ضد توتنهام
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يشهد ملعب وايت هارت لين الجديد في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

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وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير:

  • حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.
  • خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي.
  • خط الوسط: فيرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.
  • خط الهجوم: برناردو سيلفا / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.
  • المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي:

  • حراسة المرمى: هوغو لوريس.
  • خط الدفاع: دافينسون سانشيز / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن.
  • خط الوسط: كيران تريبير / إيريك داير / بن ديفيس / كريستيان إريكسن / ديلي آلي.
  • خط الهجوم: هاري كين.
  • المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

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