رسمياً: النظام الجديد لكأس ملك إسبانيا وموعد مباريات السوبر الإسباني

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019 عن النظام الجديد لمسابقة كأس ملك إسبانيا، والذي سوف يتم تطبيقه على المسابقة انطلاقاً من الموسم المقبل من أجل زيادة عامل الإثارة والتشويق على المسابقة وإنهاء سيطرة برشلونة وريال مدريد على اللقب.

حيث أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن جميع مباريات مسابقة كأس ملك إسبانيا انطلاقاً من الموسم المقبل، سوف تُقام من دور واحد فقط وليس بنظام الذهاب والإياب مثلما كان الحال طوال السنوات الماضية.

كما أشار الاتحاد الإسباني لكرة القدم أيضاً إلى أن مباريات الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، هي الوحيدة التي سوف تُقام بنظام الذهاب والإياب، على أن تُقام المباراة النهائية على ملعب محايد يتم تحديده بشكل سنوي كما هو معتاد دائماً.

Advertisements

ولا يقتصر التعديل على ذلك الأمر فحسب، بل إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أقر أيضاً بإقامة جميع مباريات مسابقة كأس ملك إسبانيا منذ الدور الأول وحتى الدور ربع النهائي على ملاعب الأندية الصغيرة، وذلك من أجل منحها الفرصة الكاملة لمنافسة كبار كرة القدم الإسبانية.

وعلى صعيد متصل، أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مباريات كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد في الموسم المقبل لن تُقام في شهر أغسطس قبل مطلع الموسم، بل سوف تُقام في شهر يناير أي في فترة الراحة الشتوية خارج دولة إسبانيا.

إقرأ أيضاً: تشكيل مانشستر سيتي وتوتنهام المتوقع في مباراة اليوم بدوري أبطال أوروبا