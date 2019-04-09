موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الأربعاء 10/4/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق مصر المقاصة في مساء يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي ومصر المقاصة قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق مصر المقاصة في مساء يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، سوف تكون مباراة الأهلي ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الأهلي ومصر المقاصة

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق مصر المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة بعد خسارته التاريخية أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

حيث تعرض المارد الأحمر في مطلع الأسبوع الحالي إلى أكبر هزيمة له على مر التاريخ في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك خارج أرضه على يد مضيفه فريق صن داونز بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباراة الذهاب في إطار الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وهي الخسارة التي أشعلت غضب الوسط الأهلاوي بالكامل، وخاصة في ظل الروح السلبية التي ظهر بها فريق الأهلي طوال مجريات المباراة، مما جعل الانتقادات الحادة تطال الجميع داخل صفوف النادي الأهلي سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو حتى مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

ولا شك أن غضب جماهير القلعة الحمراء قد هدأ نوعاً ما بعد يوم أمس الإثنين، والذي شهد اعتذاراً رسمياً من اللاعبين للجماهير، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن اللاعبين تعهدوا برد الاعتبار في مباراة الإياب، حتى وإن لم يكن التأهل حليفاً لهم في نهاية المطاف.

ومن المؤكد أن كل هذه الأمور سوف تُشكل ضغطاً هائلاً لا مثيل له على الإطلاق على لاعبي فريق الأهلي قبل مواجهة فريق مصر المقاصة، وخاصة وأن أي تعثر لفريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، سوف يعني مباشرة تضاؤل حظوظه في التتويج باللقب مع نهاية الموسم الحالي.

أما على الجانب المقابل، يبدو فريق مصر المقاصة في وضعية جيدة تماماً قبل مباراته المرتقبة مع مضيفه فريق الأهلي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الفريق الفيومي يتواجد في المركز الخامس في جدول الترتيب، مما يعني أنه يُنافس بكل قوة من أجل الظفر بإحدى المقاعد المؤهلة إلى مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في الموسم المقبل.

وبكل تأكيد سوف يُحاول فريق مصر المقاصة أن يُعمق من جراح المارد الأحمر في هذه المباراة، وخاصة وأن فريق الأهلي سوف يكون مجبراً على خوض المباراة بتغييرات عديدة على تشكيلته الأساسية، وذلك من أجل إراحة أبرز العناصر استعداداً للمباراة المنتظرة أمام فريق صن داونز في يوم السبت القادم.

إقرأ أيضاً: رسمياً: النظام الجديد لكأس ملك إسبانيا وموعد مباريات السوبر الإسباني