رسمياً: نظام جديد لكوبا أمريكا بداية من 2020 وتنظيم مشترك بين كولومبيا والأرجنتين

أعلن اتحاد قارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019 عن تغيير نظام مسابقة كوبا أمريكا، وذلك انطلاقاً من النسخة القادمة التي سوف تكون بتنظيم مشترك ما بين دولتي الأرجنتين وكولومبيا في صيف العام المقبل 2020.

حيث أكد اتحاد قارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم أن مسابقة كوبا أمريكا انطلاقاً من النسخة القادمة في صيف العام المقبل 2020، سوف تتكون من مجموعتين فقط لا غير وليس 3 مجموعات كما كان الحال طوال السنوات الماضية.

وبناءً على ذلك القرار، سوف تتألف كل مجموعة من 6 منتخبات بدلاً من 3 فقط، على أن يزداد عدد مباريات المسابقة من 26 مباراة إلى 38 مباراة، علماً بأن أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة سوف يتأهلون لخوض غمار الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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ولن تكون هناك مراسم قرعة لِلنسخة القادمة من مسابقة كوبا أمريكا 2020 م، وخاصة وأن اتحاد قارة أمريكا الجنوبية قام بتقسيم المجموعتين إلى مجموعة جنوبية في دولة الأرجنتين، إضافة إلى مجموعة شمالية في دولة كولومبيا.

وإليكم الآن منتخبات المجموعة الجنوبية التي سوف تُقام مبارياتها في دولة الأرجنتين:

منتخب الأرجنتين / منتخب تشيلي / منتخب الأوروغواي / منتخب الباراغواي / منتخب بوليفيا / المنتخب الضيف من قارة أخرى بناءً على دعوة من اتحاد قارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

أما الآن سوف نستعرض لكم منتخبات المجموعة الشمالية التي سوف تُقام مبارياتها في دولة كولومبيا:

منتخب كولومبيا / منتخب البرازيل / منتخب الإكوادور / منتخب فنزويلا / منتخب بيرو / المنتخب الضيف.

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