موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 10/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية في مساء يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

وتأتي مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد هذه المرة ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة، إضافة إلى عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة ومانشستر يونايتد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، سوف تكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة ومانشستر يونايتد

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو العودة بأفضل نتيجة إيجابية ممكنة على أقل تقدير قبل موعد مباراة الإياب.

ولا شك أن فريق برشلونة يمر حالياً بأزهى فترة له في الموسم، وهو الأمر الذي يُعتبر مثالياً للغاية في الجزء الأخير المتبقي من عمر الموسم الحالي، علماً بأن الفريق الكتالوني يُنافس بكل قوة من أجل التتويج بالثلاثية في الموسم الحالي.

ويبقى الأمر المؤكد أن فريق برشلونة قد ضمن عميلاً الفوز بلقب الدوري الإسباني في مطلع الأسبوع الحالي، مما سوف يُساعده كثيراً لوضع كامل تركيزه على مسابقة دوري أبطال أوروبا في المقام الأول إضافة إلى مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ومن جديد سوف تكون كل الأنظار موجهة نحو الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي المتألق بشكل ملفت للغاية منذ مطلع الموسم الحالي، مما يجعله بمثابة الخطر الأكبر على فريق مانشستر يونايتد في المباراتين بينهما ذهاباً وإياباً.

أما على الجانب المقابل، يبدو فريق مانشستر يونايتد في وضعية غير مستقرة نوعاً ما قبل مباراته المنتظرة مع ضيفه فريق برشلونة، وذلك نظراً إلى الهزائم الأخيرة التي تعرض لها فريق الشياطين الحمر على المستوى المحلي.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك البعض جيداً أن هذه النتائج السلبية على المستوى المحلي قد تكون خادعة، وخاصة وأن ذلك ربما يعني أن كامل تركيز فريق مانشستر يونايتد منصب في الوقت الراهن على هدف واحد فقط لا غير، وهو إقصاء فريق برشلونة من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المؤكد أن نجاح فريق مانشستر يونايتد في تخطي هذه العقبة، سوف يضمن له بنسبة كبيرة للغاية الوصول إلى المباراة النهائية على أقل تقدير، ولم لا تكون لديه حظوظ أيضاً من أجل التتويج باللقب في نهاية المطاف.

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