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أخبار الرياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي في مباراة اليوم أمام بورتو

شادي عادل شادي عادل
9 أبريل، 2019
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محمد صلاح
محمد صلاح
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كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019 أمام الضيف فريق بورتو البرتغالي.

وتُقام مباراة ليفربول وبورتو في مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك تحديداً بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه المباراة المرتقبة ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

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وإليكم الآن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بورتو:

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / جيمس ميلنر.
  • خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / نابي كيتا.
  • خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة على أرضه ووسط جماهيره، ولكن يبقى الأمر الأهم هو عدم استقبال أي هدف في مرماه، وذلك حتى تكون مهمته سهلة نوعاً ما في مباراة الإياب على أرض دولة البرتغال في منتصف الأسبوع المقبل.

أما فريق بورتو سوف يسعى بدوره للخروج بأقل الأضرار من ملعب أنفيلد رود مع محاولة تسجيل هدف وحيد على أقل تقدير في مرمى فريق الريدز.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 10/4/2019 والقنوات الناقلة

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