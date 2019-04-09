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أخبار الرياضة

تعرف على قائمة الأهلي في المباراة القادمة أمام مصر المقاصة بالدوري المصري

شادي عادل شادي عادل
9 أبريل، 2019
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فريق الأهلي
فريق الأهلي
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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق مصر المقاصة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة في مساء يوم غداً الأربعاء على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت قائمة المارد الأحمر التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

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  • حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / مصطفى شوبير.
  • خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / أيمن أشرف / رامي ربيعة / محمود وحيد / ياسر إبراهيم.
  • خط الوسط: كريم نيدفيد / عمرو السولية / حسين الشحات / حمدي فتحي / صالح جمعة / رمضان صبحي / محمد شريف / جونيور أجايي.
  • خط الهجوم: صلاح محسن / وليد أزارو.

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