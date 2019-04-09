ليفربول يضع قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بثنائية في مرمى بورتو

وضع فريق ليفربول الإنجليزي قدمه في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على حساب ضيفه فريق بورتو البرتغالي بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من الغيني نابي كيتا في الدقيقة الخامسة، إضافة إلى النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة السادسة والعشرين.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في يوم الأربعاء القادم الموافق 17 أبريل 2019 على ملعب دراجاو على أرض دولة البرتغال.

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وفي مباراة أخرى عن الدور ذاته في مساء اليوم أيضاً، حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزاً مثيراً على حساب ضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب وايت هارت لين الجديد في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الدقيقة الثامنة والسبعين، علماً بأن النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو كان قد أضاع ركلة جزاء لمصلحة فريقه مانشستر سيتي في الشوط الأول من المباراة.

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