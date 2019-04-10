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تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مصر المقاصة بالدوري المصري

شادي عادل شادي عادل
10 أبريل، 2019
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أزارو ضد أنطوي - الأهلي ضد مصر المقاصة
أزارو ضد أنطوي - الأهلي ضد مصر المقاصة
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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق مصر المقاصة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة الأهلي ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق طارق الأدور هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مصر المقاصة:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / محمود وحيد.
  • خط الوسط: حمدي فتحي / كريم نيدفيد / حسين الشحات / صالح جمعة / صلاح محسن.
  • خط الهجوم: وليد أزارو.
  • المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

ويسعى فريق الأهلي لمصالحة جماهيره الغاضبة بشدة، وذلك بسبب الخسارة القاسية التي تعرض لها في مطلع الأسبوع الحالي خارج أرضه على يد مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

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