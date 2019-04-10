موعد مباراة يوفنتوس وأياكس في دوري أبطال أوروبا اليوم الاربعاء 10/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية في مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 على ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان وخاصة عشاق نادي يوفنتوس، إضافة إلى عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وأيضاً عشاق نادي أياكس أمستردام، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من يوفنتوس وأياكس أمستردام قبل المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام

موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية على ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام، سوف تكون مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وأياكس أمستردام

موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق أياكس أمستردام في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو محاولة العودة بأفضل نتيجة إيجابية ممكنة من خارج أرضه قبل موعد مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره.

ويُدرك فريق يوفنتوس جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأنه سوف يواجه الفريق الذي قهر فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية على التوالي، مما يجعل الحظوظ متساوية للغاية بين الفريقين في الطريق نحو الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق يوفنتوس لا تزال له الأفضلية في مباراته مع فريق أياكس أمستردام، ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك هو الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكانت الشكوك تحوم بقوة حول مشاركة الأسطورة كريستيانو رونالدو في هذه المباراة، وذلك بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي الماضية، إلا أن الدون سرعان ما استعاد عافيته بشكل سريع للغاية، حتى يكون مسانداً لفريقه على أرض الملعب سواء في مباراة الذهاب أو حتى في مباراة الإياب.

ومن المؤكد أن فريق يوفنتوس يعلم أن الطريق نحو الفوز بلقبه الثالث في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، سوف يكون في غاية التعقيد في الموسم الحالي في ظل قوة جميع المنافسين المتواجدين حالياً في مرحلة الدور ربع النهائي.

أما على الجانب المقابل، يبدو فريق أياكس أمستردام في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذا التحدي الصعب للغاية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق أياكس أمستردام قد تربع على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الهولندي في مطلع الأسبوع الحالي.

وهو الأمر الذي سوف يُعطيه حافزاً كبيراً للغاية من أجل مواصلة التألق في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، ولم لا إقصاء العملاق فريق يوفنتوس مثلما حدث تماماً مع فريق ريال مدريد.

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