تشكيل برشلونة ومانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم بدوري أبطال أوروبا

يشهد ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه فريق برشلونة الإسباني، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

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وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في مباراة اليوم المنتظرة أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما الآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد في مباراة اليوم المنتظرة أمام ضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا.

خط الهجوم: أنطوني مارسيال / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

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