موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري الخميس 11/4/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 على ملعب الجيش في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك والمصري البورسعيدي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 على ملعب الجيش في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والمصري، سوف تكون مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الزمالك والمصري البورسعيدي

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة الترتيب.

ولا شك أن فريق الزمالك سوف يكون مرهقاً للغاية في هذه المباراة، وخاصة بعد مباراته الشاقة الماضية التي تعادل فيها سلبياً بدون أهداف خارج أرضه أمام مضيفه فريق حسنية أغادير المغربي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن فريق الزمالك سوف يكون مجبراً على الظفر بالنقاط الكاملة أمام فريق المصري البورسعيدي، وذلك في حالة أراد الحفاظ على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز في ظل المُلاحقة المشددة المفروضة عليه من طرف غريمه التقليدي فريق الأهلي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق الزمالك سوف يكون مُطالباً أيضاً بضرورة توفير جهده وعدم التعرض للإصابات على الإطلاق قبل موعد مباراة إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي أمام فريق حسنية أغادير في مساء يوم الأحد القادم الموافق 14 أبريل 2019.

ومع مرور الأسابيع تزداد تطلعات وطموحات جماهير القلعة البيضاء من أجل إنهاء الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة، ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك هو المستوى الثابت الذي قدمه فريق الزمالك منذ مطلع الموسم وحتى هذه اللحظة على كافة المستويات.

أما على الجانب المقابل، يبدو فريق المصري البورسعيدي في وضعية مثالية للغاية في الآونة الأخيرة، وذلك تحديداً منذ التعاقد مع المدرب إيهاب جلال الذي نجح بدوره في إعادة فريق المصري البورسعيدي بشكل ملفت للغاية من أجل المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في الموسم القادم.

ومن المؤكد أن هذه العوامل سوف تُعقد بشكل أكبر من مهمة فريق الزمالك، وخاصة وأن الكابتن إيهاب جلال يسعى بدوره إلى الانتقام من نادي الزمالك الذي أقاله في العام الماضي ولم يقم بإعطائه الفرصة الكاملة من أجل إثبات قدراته التدريبية الكبيرة.

وبكل تأكيد سوف تكون كل الأنظار موجهة نحو النجم المصري الصاعد إسلام عيسى، والذي لمع نجمه بشكل واضح للغاية سواء في الفترة الحالية مع الكابتن إيهاب جلال أو حتى في فترة ماضية مع الكابتن حسام حسن المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي.

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