بيان رسمي من قنوات بي أوت كيو بعد انقطاع الخدمة عن مشتركيها

أصدرت شبكة قنوات “بي أوت كيو” السعودية الرياضية اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 بياناً رسمياً، وذلك رداً على انقطاع الخدمة لدى مشتركيها في المملكة العربية السعودية بعد تهكير القنوات الخاصة بها من جانب مجموعة من القراصنة.

ويأتي ذلك في إطار الحرب المتواصلة ما بين شبكة قنوات “بي أوت كيو” وبين مجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية المالكة الحصرية لجميع حقوق المسابقات الرياضية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وتقوم شبكة قنوات “بي أوت كيو” بسرقة البث بشكل فاضح للغاية منذ 8 أشهر تقريباً من شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، وذلك بسبب رفضها لاحتكار مجموعة “بي إن” الإعلامية لحقوق المسابقات الرياضية في المملكة العربية السعودية.

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وبكل تأكيد لا يتعلق الأمر على الإطلاق بكرة القدم أو الرياضة، بل إن المسألة برمتها تتعلق بالأزمة السياسية الحادة بين كلاً من قطر والمملكة العربية السعودية، حيث باتت الأجواء متوترة للغاية بين البلدين منذ المقاطعة الدبلوماسية بينهما، إلا أن هذه المقاطعة قد امتدت لتشمل كل شيء يربط بين البلدين.

وقامت مجموعة “بي إن” الإعلامية بُمحاولة الدفاع عن حقوقها وحقوق مشتركيها من أجل إيقاف سرقة البث الخاص بها، وذلك من خلال مخاطبة جميع الاتحادات العالمية الخاص بمجال الرياضة في العالم بأكمله.

ومن جانبها لم تقم هذه الاتحادات العالمية سوى بإصدار بعض البيانات الرسمية التي دافعت فيها عن مجموعة “بي إن” الإعلامية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً مما دفع مجموعة “بي إن” الإعلامية لاستخدام نفس الأساليب غير الأخلاقية التي سارت عليها شبكة قنوات “بي أوت كيو” طوال الأشهر الماضية.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر من شبكة قنوات “بي أوت كيو” بعد انقطاع الخدمة عن مشتركيها:

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