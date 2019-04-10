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أخبار الرياضة

الأهلي يُعلن رسمياً فتح منفذ لبيع تذاكر مباراة صن داونز بالإسكندرية

شادي عادل شادي عادل
10 أبريل، 2019
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شعار النادي الأهلي
شعار النادي الأهلي
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أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 عن فتح منفذ لجماهيره في مدينة الإسكندرية انطلاقاً من يوم غداً الخميس، وذلك من أجل البدء في عملية بيع تذاكر مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث أكد النادي الأهلي على أن المنفذ المخصص سوف يكون في مقر نادي سموحة تحديداً، وذلك انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحاً في يوم غداً الخميس، نظراً لعملية الإصلاحات في ملعب الإسكندرية.

كما حرص النادي الأهلي أيضاً على توجيه الشكر إلى المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وذلك بعد موافقته على السماح للنادي الأهلي بفتح منفذ التذاكر الخاص به في نادي سموحة.

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وأشار النادي الأهلي إلى أن هذه الموافقة قد جاءت بعد حدوث اتصالات هاتفية بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبين المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.

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