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أخبار الرياضة

تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة اليوم أمام مصر المقاصة بالدوري المصري

شادي عادل شادي عادل
10 أبريل، 2019
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فريق الأهلي
فريق الأهلي
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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مصر المقاصة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تحديداً بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م:

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  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / محمود وحيد.
  • خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / صالح جمعة / جونيور أجايي.
  • خط الهجوم: وليد أزارو.

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