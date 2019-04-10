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أخبار الرياضة

الزمالك يكشف عن قائمته استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي

شادي عادل شادي عادل
10 أبريل، 2019
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فريق الزمالك
فريق الزمالك
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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الخميس على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وجاءت تشكيلة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

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  • حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.
  • خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي / محمد عبد السلام / عبد الله جمعة.
  • خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / يوسف أوباما / محمد عنتر / أحمد سيد زيزو / محمود عبد المنعم كهربا / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن.
  • خط الهجوم: خالد بوطيب / عمر السعيد / حميد أحداد.

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