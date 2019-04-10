الأهلي يُصالح جماهيره بثنائية في مرمى المقاصة ويعتلي صدارة الدوري مؤقتاً

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً هاماً للغاية على حساب ضيفه فريق مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من متوسط الميدان حمدي فتحي في الدقيقة الخامسة والعشرين، إضافة إلى النجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الثانية والثمانين، أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق مصر المقاصة في المباراة فقد سجله المهاجم الغاني جون أنطوي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 58 نقطة ارتقى بها بشكل مؤقت إلى صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة فقط عن غريمه التقليدي فريق الزمالك.

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وفي المقابل، استقر رصيد فريق مصر المقاصة عند 40 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب، علماً بأن فريق الزمالك سوف يخوض غداً الخميس مباراته عن الجولة ذاتها من خلال مواجهة فريق المصري البورسعيدي.

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