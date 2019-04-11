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أخبار الرياضة

كيفية مشاهدة كأس أمم أفريقيا 2019 ؟ فلاشة ب20 جنيهاً هدية للمصريين !

شادي عادل شادي عادل
11 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
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كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
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كشف مصدر مسؤول في جمهورية مصر العربية على مدار يوم أمس الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 عن مفاجأة مدوية للغاية لكافة أطياف الشعب المصري، وذلك بخصوص كيفية المشاهدة والاستمتاع بجميع مباريات النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 بدون تحمل تكاليف باهظة.

وتعود حقوق نقل مسابقة كأس أمم أفريقيا إلى شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، والتي دائماً ما تقوم برفع قيمة الاشتراك الخاص بالبطولات القارية على وجه التحديد، مما سوف عائقاً أمام المواطن المصري البسيط من أجل متابعة مباريات منتخب بلاده مصر في مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وتُعتبر النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا استثنائية للغاية، وذلك نظراً لأنها سوف تُقام على أرض جمهورية مصر العربية لأول مرة منذ عام 2006.

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وبناءً على ذلك سوف يقوم المسئولون في جمهورية مصر العربية بطرح “فلاشة” خاصة لا يتخطى سعرها مبلغ 20 جنيه مصري فقط لا غير، وذلك من خلال وضعها في الريسيفر الخاص على التليفزيون الأرضي لمتابعة كافة مباريات النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وأشار المصدر المسئول أيضاً إلى أن الريسيفر الخاص سوف يتم إصداره في الشارع المصري قبل موعد انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، على أن يكون أيضاً في متناول المواطن المصري البسيط، حتى تكون الفرصة سانحة أمام الشعب المصري بأكمله لمتابعة مباريات النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

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