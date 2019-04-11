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أخبار الرياضة

فحص طبي لثنائي الأهلي قبل مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

شادي عادل شادي عادل
11 أبريل، 2019
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فريق الأهلي
فريق الأهلي
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يخضع كلاً من نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فحص طبي اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019، وذلك على هامش تحضيرات المارد الأحمر استعداداً لمباراته المنتظرة القادمة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث يرغب الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود في الاطمئنان على حالة كلاً من ثنائي متوسط الميدان حسام عاشور إضافة إلى كريم نيدفيد، وذلك قبل الموعد المنتظر أمام فريق صن داونز.

وعانى النجم المخضرم حسام عاشور من إجهاد في منشأ العضلة الضامة، مما جعله يكتفي بالركض فقط حول الملعب في التدريبات الأخيرة لفريق الأهلي في الأيام الماضية، على أن يتم تحديد موقفه بشكل نهائي اليوم الخميس بخصوص المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق صن داونز.

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ومن جانبه كان اللاعب كريم نيدفيد قد تعرض إلى إصابة في القدم اليمنى، وذلك أثناء مشاركته في مباراة يوم أمس الأربعاء بين الأهلي ومصر المقاصة، مما جعله غير قادر على إكمال المباراة وبالتالي باتت الشكوك تحوم حول تواجده في مباراة صن داونز.

ويحتاج فريق الأهلي إلى كامل نجومه في المباراة القادمة أمام فريق صن داونز، علماً بأن المارد الأحمر كان قد تعرض إلى خسارة تاريخية ذهاباً بخمسة أهداف مقابل  لا شيء.

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