سيد عبد الحفيظ: الأهلي سيلعب أمام صن داونز بتاريخه وقادرون على “الريمونتادا”

تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 عن المباراة القادمة المنتظرة للمارد الأحمر، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات له اليوم الخميس للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن فريق الأهلي سوف يخوض المباراة القادمة أمام فريق صن داونز باسمه وتاريخه، وذلك من أجل رد الاعتبار بعد الخسارة التاريخية في مباراة الذهاب.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن مهمة فريق الأهلي سوف تكون صعبة للغاية، وخاصة وأن المنافس فريق صن داونز يمتلك في صفوفه كافة الإمكانيات الفنية من أجل نيل بطاقة التأهل في نهاية المطاف.

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كما شدد أيضاً الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته على أن فريق الأهلي قادر على العودة في نتيجة المباراة، وذلك في ظل حالة التركيز الكاملة سواء من جانب اللاعبين أو خاصة من طرف الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن الجميع داخل صفوف فريق الأهلي لديه رغبة كبيرة للغاية من أجل تحقيق الهدف المنشود ومصالحة الجماهير، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بالمباراة.

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