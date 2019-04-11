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أخبار الرياضة

تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي

شادي عادل شادي عادل
11 أبريل، 2019
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فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يشهد ملعب الجيش المصري في محافظة السويس في مساء اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق المصري البورسعيدي ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، كما ستكون مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي:

  • حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.
  • خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.
  • خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.
  • خط الهجوم: خالد بوطيب.
  • المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

ويُدرك فريق الزمالك مدى أهمية حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة، وخاصة بعدما خطف منه الغريم التقليدي فريق الأهلي صدارة الترتيب بشكل مؤقت في يوم أمس الأربعاء.

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