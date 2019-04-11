رسمياً: الكاف يكشف عن تصنيف قرعة كأس أمم أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسمياً اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 عن التصنيف النهائي لِمراسم قرعة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، والتي سوف تُقام في صيف العام الحالي 2019 على أرض جمهورية مصر العربية.

وتُقام مراسم القرعة تحديداً في مساء يوم غداً الجمعة تحت سفح الأهرامات في منطقة الصوت والضوء، وذلك انطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وإليكم الآن التصنيف النهائي والرسمي للمنتخبات المشاركة في مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م:

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المستوى الأول: منتخب مصر / منتخب المغرب / منتخب تونس / منتخب الكاميرون / منتخب السنغال / منتخب نيجيريا.

المستوى الثاني: منتخب الجزائر / منتخب غانا / منتخب كوت ديفوار / منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية / منتخب مالي / منتخب غينيا.

المستوى الثالث: منتخب جنوب أفريقيا / منتخب بنين / منتخب أوغندا / منتخب موريتانيا / منتخب مدغشقر / منتخب كينيا.

المستوى الرابع: منتخب أنجولا / منتخب زيمبابوي / منتخب غينيا بيساو / منتخب ناميبيا / منتخب تنزانيا / منتخب بوروندي.

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