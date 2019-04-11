تشكيل الزمالك الأساسي في مباراة اليوم أمام المصري بالدوري المصري

كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في مساء اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، وذلك تحديداً انطلاقاً من الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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وإليكم الآن التشكيل الأساسي لفريق الزمالك في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / حميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

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