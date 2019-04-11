قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر..القنوات الناقلة وتفاصيل الحفل

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم بفارغ الصبر يوم غداً الجمعة الموافق 12 أبريل 2019، وذلك من أجل متابعة مراسم قرعة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، التي تُقام في صيف العام الحالي 2019 على أرض جمهورية مصر العربية.

وتنطلق مراسم قرعة مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م تحديداً بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تستمر المراسم لمدة 141 دقيقة كاملة حتى يتم سحب قرعة دور المجموعات في آخر جزء من مراسم القرعة.

وتبدأ المراسم من خلال قيام النجم الكاميروني السابق ريجوبير سونج بحمل كأس البطولة في حافلة مكشوفة تسير في شوارع العاصمة المصرية القاهرة، حتى تصل إلى مقر إقامة القرعة في منطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، وذلك من أجل عرض كأس البطولة على الجماهير المصرية.

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وتشمل مراسم قرعة مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 بعض الفقرات الغنائية أولاً المصاحب لها عروض ضوئية رائعة في منطقة الصوت والضوء، ومن ثم كلمة رسمية لكلاً من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويليه مباشرة السيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إضافة إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أما سحب المنتخبات المشاركة في عملية القرعة سوف يُشارك فيه 6 نجوم من أساطير كرة القدم الأفريقية.

حيث يُشارك في عملية سحب القرعة كلاً من: الإيفواري ديدييه دروجبا / النجم الكاميروني صامويل إيتو / المغربي مصطفى حاجي / العميد أحمد حسن / السنغالي الحاج ضيوف / النيجيري إيمانويل أمونيكي.

ومن المقرر أن يتم نقل مراسم قرعة مسابقة كأس أمم أفريقيا عبر كلاً من شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، إضافة إلى شبكة قنوات “أبوظبي الرياضية” الإماراتية، علماً بأن الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، سوف تكون هي شبكة قنوات “بي إن سبورتس”.

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