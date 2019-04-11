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أخبار الرياضة

المصري يتقدم على الزمالك بهدف نظيف بعد نهاية الشوط الأول

شادي عادل شادي عادل
11 أبريل، 2019
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فريق الزمالك
فريق الزمالك
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انتهى الشوط الأول في المباراة المقامة حالياً على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس بين الزمالك والمصري البورسعيدي، وذلك على وقع تقدم فريق المصري البورسعيدي صاحب الأرض بهدف وحيد مقابل لا شيء.

وتمكن فريق المصري البورسعيدي من تسجيل هدفه الوحيد في الشوط الأول من عمر المباراة عن طريق لاعبه إسلام أبو سليمة، ليضع فريق الزمالك في موقف محرج للغاية نظراً لحاجته الماسة لتحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة التي خطفها منه غريمه التقليدي فريق الأهلي في يوم أمس الأربعاء.

ولم يُقدم فريق الزمالك الأداء الذي كان ينتظره الجميع منه، وخاصة من الناحية الهجومية في ظل غياب نجمه التونسي فرجاني ساسي اللاعب الوحيد القادر على صناعة اللعب في صفوف فريق الزمالك.

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وكانت أخطر فرصة لمصلحة فريق الزمالك في الشوط الأول، هي التي انفرد فيها المهاجم المغربي حميد أحداد بحارس مرمى فريق المصري البورسعيدي محمود أبو السعود، إلا أن اللاعب المغربي أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية.

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