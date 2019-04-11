قائمة الأهلي..عودة حسام عاشور واستبعاد كريم نيدفيد من مباراة صن داونز

كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة المارد الأحمر عودة النجم المخضرم حسام عاشور من جديد، وفي مقابل ذلك تم استبعاد اللاعب كريم نيدفيد بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق صن داونز على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / علي معلول / محمود وحيد / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / حمديِ فتحيِ / عمرو السولية / ناصر ماهر / رمضان صبحي / محمد شريف / حسين الشحات / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ولا يُعتبر حارس المرمى الثالث مصطفى شوبير مقيداً في قائمة فريق الأهلي الأفريقية في الموسم الحالي، إلا أن السبب الرئيسي وراء استدعائه في معسكر المارد الأحمر قبل مباراة صن داونز، هو تقاسم فقرات التدريب بين حراس المرمى الثلاثة المتواجدين قبل انطلاقة المباراة.

وسبق وأن تواجد حارس المرمى مصطفى شوبير في قائمة فريق الأهلي الأفريقية للسبب ذاته بالرغم من عدم قيده، وذلك تحديداً في شهر مارس الماضي حينما واجه فريق الأهلي ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات من النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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