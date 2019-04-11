مصر 365
أخبار الرياضة

قائمة الأهلي..عودة حسام عاشور واستبعاد كريم نيدفيد من مباراة صن داونز

شادي عادل شادي عادل
11 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
Advertisements
فريق الأهلي
فريق الأهلي
Advertisements

كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة المارد الأحمر عودة النجم المخضرم حسام عاشور من جديد، وفي مقابل ذلك تم استبعاد اللاعب كريم نيدفيد بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق صن داونز على النحو التالي:

Advertisements
  • حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / مصطفى شوبير.
  • خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / علي معلول / محمود وحيد / أيمن أشرف.
  • خط الوسط: حسام عاشور / حمديِ فتحيِ / عمرو السولية / ناصر ماهر / رمضان صبحي / محمد شريف / حسين الشحات / جونيور أجايي.
  • خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ولا يُعتبر حارس المرمى الثالث مصطفى شوبير مقيداً في قائمة فريق الأهلي الأفريقية في الموسم الحالي، إلا أن السبب الرئيسي وراء استدعائه في معسكر المارد الأحمر قبل مباراة صن داونز، هو تقاسم فقرات التدريب بين حراس المرمى الثلاثة المتواجدين قبل انطلاقة المباراة.

وسبق وأن تواجد حارس المرمى مصطفى شوبير في قائمة فريق الأهلي الأفريقية للسبب ذاته بالرغم من عدم قيده، وذلك تحديداً في شهر مارس الماضي حينما واجه فريق الأهلي ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات من النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

إقرأ أيضاً: المصري يتقدم على الزمالك بهدف نظيف بعد نهاية الشوط الأول

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

جياني إنفانتينو
أخبار الرياضة

رئيس الفيفا يصدم الجميع قبل قرعة كأس أمم أفريقيا 2019

صدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الجميع اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من موعد انطلاقة مراسم قرعة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا على أرض جمهورية مصر..

شادي عادل شادي عادل
فريق الأهلي
أخبار الرياضة

بعد خطف صدارة الدوري..تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في الموسم الحالي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز من جديد في منتصف الأسبوع الحالي، وذلك بعدما استغل تعثر غريمه التقليدي فريق الزمالك إثر خسارته على يد فريق المصري البورسعيدي..

شادي عادل شادي عادل
غوميز ضد السومة - الهلال ضد الأهلي
أخبار الرياضة

تشكيل الهلال والأهلي المتوقع في كلاسيكو الكرة السعودية اليوم

يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق الهلال، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس..

شادي عادل شادي عادل