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أخبار الرياضة

الأهلي يحتفل مع جماهيره بصدارة الدوري بعد خسارة الزمالك من المصري

شادي عادل شادي عادل
11 أبريل، 2019
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فريق الأهلي
فريق الأهلي
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حرص النادي الأهلي على الاحتفال مع جماهيره الغفيرة في مساء اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019، وذلك بعد الحفاظ على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز عقب خسارة غريمه التقليدي فريق الزمالك على يد فريق المصري البورسعيدي.

حيث كتب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر التالي: “إليكم جدول ترتيب الدوري بشكلهُ طبيعي”، وذلك نظراً لأنها المرة الأولى تقريباً التي يحتفظ فيها فريق الأهلي بصدارة جدول الترتيب بعد تساويه في عدد المباريات مع فريق الزمالك.

وتعرض فريق الزمالك إلى خسارة مفاجئة في مساء اليوم الخميس خارج أرضه على يد مضيفه فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس.

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وبناءً على هذه النتيجة حافظ فريق الأهلي على صدارة جدول ترتيب برصيد 58 نقطة، ومن ثم جاء خلفه مباشرة في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، أما صاحب المركز الثالث فهو بيراميدز برصيد 54 نقطة.

وهو الترتيب الذي يؤكد بدوره على أن الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز، سوف يكون مشتعلاً للغاية بين ثلاثي القمة في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، وخاصة في ظل التصادم بين كلاً منهم في المرحلة القادمة من الموسم.

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