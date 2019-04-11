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أخبار الرياضة

بيراميدز يتخطى الاتحاد بثلاثية ويضغط على الأهلي بعد التساوي مع الزمالك

شادي عادل شادي عادل
11 أبريل، 2019
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فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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حقق فريق بيراميدز فوزاً مثيراً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 على ملعب المكس في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بيراميدز في المباراة اللاعب البوركيني إيريك تراوري في الدقيقة الستين، إضافة إلى الدقيقة الثانية والثمانين، وأيضاً الدقيقة الرابعة والثمانين.

أما أهداف فريق الاتحاد السكندري في المباراة، فقد سجلها كلاً من المهاجم رزاق سيسيه في الدقيقة الخامسة والثلاثين، إضافة إلى المهاجم خالد قمر في الدقيقة الثالثة والستين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 57 نقطة ارتقى بها إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق الاتحاد السكندري عند 32 نقطة في المركز العاشر في جدول الترتيب.

وبات فريق بيراميدز متساوياً مع فريق الزمالك في عدد النقاط برصيد 57 نقطة لكلاً منهما، كما إنه بات على بُعد نقطة واحدة فقط لا غير من فريق الأهلي صاحب الصدارة حاليا، علماً بأن كلاً من الفريقين سوف يلتقيان في نهاية الأسبوع المقبل في مباراة مصيرية.

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