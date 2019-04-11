أول رد فعل من كريستيان جروس بعد خسارة الزمالك أمام المصري البورسعيدي

كشف مصدر مقرب من نادي الزمالك في مساء اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 عن أول رد فعل من السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه على يد مضيفه فريق المصري البورسعيدي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أشار المصدر إلى أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس رفض تماماً فكرة منح الراحة السلبية لفريق الزمالك من التدريبات الجماعية يوم غداً الجمعة، وذلك على الرغم من حالة الإجهاد البدني التي يُعاني منها أغلب عناصر الفريق.

كما أضاف المصدر أيضاً أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس طالب من لاعبي فريق الزمالك بضرورة إغلاق صفحة الخسارة نهائياً في مباراة الليلة أمام فريق المصري البورسعيدي، وذلك حتى لا يتأثر الفريق في بقية تحديات الموسم الحالي.

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وقد أكد المصدر أيضاً أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس لا يزال يثق بقدرة فريقه على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في نهاية الموسم الحالي، وخاصة في ظل فارق النقاط الصغير ما بين ثلاثي القمة في الوقت الراهن من عمر الموسم.

ويخوض فريق الزمالك في مساء يوم الأحد القادم مباراة مصيرية للغاية في مشواره في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وذلك حينما يُلاقي ضيفه فريق حسنية أغادير المغربي، ضمن مباراة الإياب في إطار الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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