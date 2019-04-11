مدرب بيراميدز: مباراة الأهلي فاصلة وهدفنا الفوز دون سواه

قام الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز بالحديث في مساء اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 عن المباراة القادمة المنتظرة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له في مساء اليوم الخميس عبر قناة “النيل للرياضة”، أكد المدير الفني رامون دياز أن المباراة القادمة أمام فريق الأهلي، تُعتبر فاصلة بالنسبة إلى فريق بيراميدز من أجل تحديد هوية بطل مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني رامون دياز إلى أن لاعبي فريق بيراميدز سوف يحصلون على راحة سلبية من التدريبات الجماعية يوم غداً الجمعة، على أن يعود الجميع لأجواء التدريبات انطلاقاً من يوم السبت المقبل.

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وفي ختام تصريحاته شدد المدير الفني رامون دياز على أن الهدف الرئيسي لفريقه في هذه المباراة، سوف يكون هو تحقيق الفوز دون سواه من أجل الاستمرار في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق بيراميدز قد حقق في مساء اليوم الخميس فوزاً هاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مما جعله يُصبح على بُعد نقطة واحدة فقط لا غير من فريق الأهلي صاحب صدارة الترتيب.

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